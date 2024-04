Assalto con katana a Londra - i racconti dei testimoni | È stato terribile Svegliati da urla disumane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – Diverse persone sono state ferite nella metro distamattina. Un uomo, armato con una spada (probabilmente una), si è scagliato contro i civili nella stazione di Hainault, nel nord-est della capitale inglese. L’attentatore èfermato dalla polizia. (FRAME) Un fermo immagine tratto da un video diffuso dalla BBC mostra un uomo con il coltello, poi arre, a, 30 aprile 2024. ANSA/BBC ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK, uomo armato diferisce quattro persone: panico vicino alla metropolitana Sono diverse leanze ...