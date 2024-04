Il vulcano Ruang torna a fare paura | nuova violenta eruzione

Allarme in Indonesia . A causa dell’eruzione del vulcano Ruang le autorità hanno emesso il più alto livello di allerta e ordinato a migliaia di persone di evacuare a causa della minaccia di uno tsunami causato dai detriti che scivolano in mare. L’agenzia vulcano logica del Paese aveva avvertito che ... Continua a leggere>>

L'allerta tsunami è scattata in seguito all'aumento dell'attività vulcanica sul Monte Ruang, per il rischio di un collasso di parte del vulcano in mare, come accaduto durante la precedente eruzione nel 1871. Quell'evento causò una devastazione estrema sulla vicina isola di Tagulandang, con onde ...

