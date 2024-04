Miriam Leone - scopriamo la cameretta del figlio | gli arredi essenziali e divertenti

(Di martedì 30 aprile 2024) Lo scorso 29 dicembreè diventata per la prima volta mamma. L’ex Miss Italia ha dato alla luce Orlando e da quel momento la vita dell’attrice è stata rivolta interamente alla cura del piccolo a cui si dedica costantemente tra un impegno sul set e l’altro.Anche se molto riservata per...

Sfogliando l’album del passato, l’attrice ha trovato un’immagine «scattata in Sicilia il giorno in cui mi è venuto il sospetto di essere incinta ». Ora, però, il suo cellulare è tutto per il suo bebè Continua a leggere>>

Miriam Leone : Abbracciare la maternità Miriam Leone , ex Miss Italia e attrice affermata, intraprende il bellissimo viaggio della maternità, unendosi alle innumerevoli neo mamme in tutto il mondo. Da quando lo scorso dicembre ha accolto suo figlio Orlando, nato dall’amore con il marito Paolo ... Continua a leggere>>

Miriam Leone ha mostra to sul suo profilo Instagram come ha scelto di arredare la camera del figlio Orlando , nato lo scorso 29 dicembre.Continua a leggere Continua a leggere>>

miriam leone cambia look: ancora più bella, cosa ha fatto ai capelli - In una delle sue storie recenti, miriam era dal suo parrucchiere, in procinto di tagliarsi i capelli e fare quello che è a tutti gli effetti un cambio look. Nella foto, infatti, il suo hair stylist l ...

Continua a leggere>>

miriam leone mostra la cameretta del figlio Orlando tra mobili bianchi e mongolfiere alle pareti - miriam leone ha mostrato sul suo profilo Instagram come ha scelto di arredare la camera del figlio Orlando, nato lo scorso 29 dicembre ...

Continua a leggere>>

Il film “Diabolik” con Luca Marinelli e miriam leone su Rai 2: la trama - "Diabolik" dei Manetti Bros, con Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e miriam leone in onda stasera su Rai 2: ecco la trama del film.

Continua a leggere>>