Casa Motecarlo - Fini dopo la condanna | Più sereno di quanto qualcuno può pensare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) "Per una identica vicenda una denuncia fu archiviata dalla Procura di Roma. la Me ne vado piùdipuò". Così l'ex presidente della Camera Gianfrancolaa 2 anni e 8 mesi per riciclaggio in merito alla vicenda delladi Montecarlo.ti anche la compagna Elisabetta Tulliani, a 5 anni; 6 anni al padre Sergio e al fratello della donna, Giancarlo Tulliani. La Procura di Roma nella scorsa udienza aveva sollecitato unaa otto anni di reclusione per, che oggi era in aula, e nove anni anni per Tulliani. Dieci anni di reclusione sono stati chiesti invece per Giancarlo Tulliani, fratello della compagna die cinque per ...