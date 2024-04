Benitez a favore di Lopetegui | Ottimo allenatore - ma non sarà facile…

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

benitez: "Sostituire Spalletti sarebbe stato complesso per chiunque. Sul nuovo tecnico..." - L'ex allenatore del Napoli Rafa benitez è intervenuto a La Gazzetta dello Sport parlando de futuro della panchina azzurra ma anche della stagione attuale ...

milan, senti benitez: "lopetegui ottimo allnatore" - "Sostituire Spalletti sarebbe stato complesso per chiunque". Parola di Rafa benitez, che nel corso di un'intervista a La Gazzetta ...

benitez: «Napoli, ecco cosa serve in panchina. Inter, con Inzaghi può essere come City e Real» - Le parole di Rafa benitez, ex tecnico di Napoli e Inter: «Inzaghi, la sua squadra può competere con City e Real» Rafa benitez in Italia ha seduto sulle panchine di Napoli e Inter, le due squadre che i ...

