Haikou, 16 apr – (Xinhua) – Date uno sguardo alle novita’ del settore moda alla quarta edizione della China International Consumer Products Expo ( CICPE ). In programma dal 13 al 18 aprile, la fiera, a tema “Condividere opportunita’ di apertura, co-creare una vita migliore”, ospita ... Continua a leggere>>

Pechino, 17 apr – (Xinhua) – Il mercato cinese dell’ aviazione civile ha registra to numeri trimestrali record per quanto riguarda il volume di trasporto sia di passeggeri che di merci, secondo l’Amministrazione cinese dell’ aviazione civile . I dati pubblicati ieri dall’agenzia ... Continua a leggere>>

Non si fermano le imprese delle piccole “furie rosse“ della Rari Nantes Massa . I giovani atleti della categoria propaganda si sono cimentati, infatti, in una nuova competizione disputata nella piscina comunale “2 Giugno“ alla spezia , riscuotendo grandi consensi. Un corposo gruppo composto da ben ... Continua a leggere>>

cina, è il momento reinvestire o no - Il primo trimestre del 2024 si è chiuso con una crescita del +5,3 per cento anno su anno per il Prodotto interno lordo ...

Continua a leggere>>

cina: settore dei corrieri registra aumento in gestione pacchi - Pechino, 30 apr - (Xinhua) - Il settore dei corrieri in cina ha registrato un aumento del volume delle consegne quest'anno, a testimonianza della forte ...

Continua a leggere>>

cina: PMI manifatturiero in calo ad aprile - Pechino, 30 apr - (Xinhua) - I dati ufficiali oggi hanno mostrato che l'Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore manifatturiero della ...

Continua a leggere>>