Tiro con l' arco | Sei azzurri in Germania per preolimpico ed Europei

(Di martedì 30 aprile 2024) A Essen Nespoli, Musolesi, Paoli, Andreoli, Boari e Rebagliati. ROMA - La cittadina tedesca di Essen è pronta per ospitare un doppio appuntamento cruciale per la Nazionale dicon l'nel cammino verso i Giochi Olimpici Estivi di Parigi2024: il torneo continentale di qualificazione (del 5 e 6

Dal 5 al 12 maggio Essen ospiterà un doppio appuntamento cruciale per la stagione outdoor del Tiro con l’arco italiano: il torneo europeo di qualificazione olimpica (5-6 maggio) ed i Campionati Europei (8-12 maggio). La località tedesca ospiterà dunque in rapida successione due eventi con in palio ... Continua a leggere>>

