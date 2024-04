Wine&Thecity - alla Galleria Navarra di Napoli Bernabò Silorata presenta la sedicesima edizione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 aprile 2024) Perché un’ape accompagna il logo della XVIdi Wine&Thecity? Dove si terrà il Grand opening della manifestazione? E quali appuntamenti, cantine, luoghi e sorprese ci riserverà quest’anno l’evento diffuso che dal 2008 celebra cultura del vino e scoperta del territorio? Giovedì 9 maggio alle ore 10.45in piazza dei Martiri si parla di Wine&Thecity 2024 in programma adal 20 al 25 maggio. Con l’ideatrice Donatellainterviene Anna Paola Merone, giornalista del Corriere della Sera. Interventi di protagonisti e partner della rassegna. Wine&Thecity Dal 20 al 25 maggio torna in città Wine&Thecity: 6 giorni di ebbrezza creativa, più di cento vini da degustare in oltre 60 indirizzi, tra spazi pubblici e ...