Morgan non si presenta al processo per diffamazione nei confronti di Bugo - la giudice | Il concerto del Primo Maggio non è un legittimo impedimento

Bugo contro Morgan, atto primo: il processo è rinviato. Morgan: "Ma che tragedia sta mettendo giù Bugo? Si presenta con telecamere personali e manager. Mi denuncia per diffamazione per aver detto le seguenti frasi: "ha massacrato la cover di Endrigo, si è comportato da dilettante sul palco".

Milano – Michelle Hunziker a Sanremo 2025? Dopo la decisione (stavolta irrevocabile) di Amadeus, che ha scelto di passare il testimone dopo cinque anni alla guida del Festival, non si arresta il toto-nomi: chi sarà il nuovo presentatore della kermesse? Per la conduttrice svizzera, ormai milanese

morgan assente al processo per diffamazione, il giudice: «Il concertone del Primo Maggio non costituisce legittimo impedimento» - Imperia – Dover partecipare al concertone del Primo Maggio non è un "legittimo impedimento" per l'assenza in aula. Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Imperia Marta Maria Bossi all

Continua a leggere>>

Imperia: "morgan canta un inedito al concerto del Primo Maggio". Legale chiede rinvio processo diffamazione, no della giudice - Imperia: "morgan canta un inedito al concerto del Primo Maggio". Legale chiede rinvio processo diffamazione, no della giudice. "Impegno di lavoro non è legittimo impedimento" In breve: Rigettata

Continua a leggere>>

(VIDEO) Bosa Beer Fest: la magia suggestiva del concerto sul fiume Temo di morgan - (VIDEO) Bosa Beer Fest: la magia suggestiva del concerto sul fiume Temo di morgan. In scena "Altrove" brano del fondatore dei Bluvertigo.

Continua a leggere>>