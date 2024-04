Castel San Giorgio - 75enne salvato nel bosco dal Soccorso Alpino

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 aprile 2024) Un intervento tempestivo. ASan, ile Speleologico della Campania ha, questa mattina, un uomo di 75 anni disperso in un. L’uomo, originario di Roccapiemonte, era uscito con un amico per raccogliere asparagi nei dintorni di Monte Torello, vicino Aiello. I due si erano separati concordando di ritrovarsi alle 11, ma l’uomo non è mai arrivato all’appuntamento. Proprio questo fattore chiave ha destato sospetti nell’amico. Preoccupato, il compagno ha cercato di contattarlo telefonicamente senza successo e, dopo un breve tentativo di ricerca personale, ha allertato il Cnsas. Il team diè stato immediatamente mobilitato insieme alla Polizia di Stato, che ha inviato un elicottero del sesto Reparto Volo di Napoli per ...