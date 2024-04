Studiocanal e Editions Albert Rene Annunciano un Nuovo Film Live-Action di Asterix

(Di martedì 30 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Moviesigla un accordo per il”. Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

L’unico film di Jason Statham ad avere un remake in Cina (e tre in India): è uno dei suoi migliori thriller e mostra un suo insolito lato - Oggi parliamo dell’unico film con Jason Statham di cui esiste un remake cinese. Non è una delle sue opere più conosciute, ma è uno dei migliori thriller a cui ha preso parte e che ha segnato una sua ...

Se amate i fantasy scoprite questo nuovo film con protagonista Zachary Levy - Il protagonista della saga di Shazam sta per tornare al cinema con un nuovo film fantasy che forse vale la pena tenere d'occhio per gli amanti del genere.

Sei Fratelli: clip e video interviste del film di Simone Godano con Riccardo Scamarcio (Al cinema dal 1° maggio) - Al cinema con 01 Distribution Sei Fratelli, il nuovo film del regista Simone Godano (Moglie e Marito) con Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Gabriel Montesi, Valentina Bellè e Gioele Dix.

