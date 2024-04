Formula E | DS Penske - un podio per puntare alla Top 3 dei Costruttori

(Di martedì 30 aprile 2024) Mancano ancora diversi appuntamenti per completare questa stagione valida per il campionato elettrificato in corso di svolgimento, ma la classifica sembra aver già eletto il team che dovrebbe fagocitare gli altri in un solo boccone. Al netto di clamorosi cataclismi, ovviamente. Con la doppietta fatta registrare nell’E-Prix Monaco 2024, infatti, la Jaguar si è portata a quota 172 lasciando la Porsche, seconda in graduatoria, a 123 punti. Un divario enorme che si è visto, nitidamente, nell’appuntamento del Principato. L’unica vettura elettrica in grado di tener testa al felino è stata la DS, con Stoffel Vandoorne che ha colto un buon terzo posto che ha lasciato una punta di rammarico nel pilota belga. Il buon, però, potrebbe aprire la viascuderia francese: attualmente al quinto posto con 102 punti, i transalpini pagano ...

Mercedes F1 reserve Vesti joins FE Berlin rookie test with Mahindra - Mercedes formula 1 reserve driver Frederik Vesti will sample formula E machinery for the first time next month when he participates in the Berlin rookie test with Mahindra.

Pino Becomes Stellantis Motorsport Junior - FIA World Endurance Championship racer Nico Pino has become a member of Stellantis Motorsport’s young driver program.

FE, una donna alla vice presidenza: è Beth Paretta. E Mahindra sceglie Vesti per i test dei debuttanti di Berlino - ROMA – La formula E ha un nuovo vice presidente Sporting. È Beth Paretta, comunemente definita come una pioniera degli sport motoristici al femminile, il cui mandato ...

