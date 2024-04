Ue - aperta indagine su Meta per violazione del Dsa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se, il fornitore di Facebook e Instagram, abbia violato la legge sui servizi digitali (Dsa) sulla protezione dell'integrità delle elezioni Europee. Sono tre gli aspetti sui quali la Commissione ha chiesto con urgenza una risposta di: "Moderazione pubblicitaria inadeguata sfruttata per interferenze e truffe straniere; inadeguato accesso ai dati per monitorare le elezioni; strumento non conforme per segnalare contenuti illegali".