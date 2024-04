Tim - sequestro annullato | 249 milioni per i servizi telefonici a pagamento

(Di martedì 30 aprile 2024) Lo scorso febbraio Tim ha subito unda ben 249di euro. L’operazione della Guardia di Finanza è stata avviata nell’ambito di un’inchiesta per truffa neiextra a. Un’azione preventiva che ora viene annullata, di fatto. Il Tribunale di Milano ha deciso di restituire la cifra, sottratta nonostante la società non risultasse nell’elenco degli indagati. Tim recupera isequestrati La vicenda è esplosa in merito a fatti risalenti a prima del 2019. Sono state condotte indagini approfondite su una presunta truffa connessa adi “valore aggiunto”. Nel dettaglio sarebbero stati sottratti dei soldi agli utenti permai richiesti, dal meteo alle suonerie, fino a giochi di vario genere. Il giudice per le indagini preliminari ...

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annulla to il decreto di sequestro preventivo da 249 milioni nei confronti di Tim, disposto a fine febbraio dal gip su richiesta della Procura – ed eseguito dalla Guardia di finanza – nell’ambito di un’ Indagine aperta nel 2018 su una presunta maxi-truffa sui ... Continua a leggere>>

Migliaia di utenti Tim si sarebbero visti addebitare importi per attivazioni indebite di servizi a pagamento come suonerie, meteo, giochi e gossip. Il sequestro preventivo, disposto lo scorso 8 febbraio, è stato Annullato dal Tribunale del Riesame.Continua a leggere Continua a leggere>>

Brasile, milionaria sequestrata in casa per 10 anni: la denuncia dei vicini - Una nota milionaria in Brasile ha accusato il suo autista di averla tenuta sequestrata nella sua stessa abitazione riducendola sul lastrico ...

Continua a leggere>>

La Dda di Firenze ha chiuso le indagini su Dell’Utri: bonifici milionari di Berlusconi per comprare il silenzio - Violazione che ha portato al sequestro di circa 10,8 milioni di euro. A fondamento dell’accusa per il reato di intestazione fittizia di beni, gli inquirenti hanno individuato 15 bonifici versati da ...

Continua a leggere>>

Vitalizi, niente sequestro per l’ex assessore veneto Chisso - E’ il primo caso in Italia di blocco e restituzione. Nel 2014 Renato Chisso era stato arrestato per lo scandalo del Mose ...

Continua a leggere>>