Gasperini-Napoli - si sblocca la trattativa? L’indizio da Bergamo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Gian Pieroè un’idea che stuzzica da tempo Aurelio De Laurentiis e ora lapotrebbe entrare nel vivo: c’è. Sono giorni intensissimi in casa. Se la stagione degli azzurri non ha più niente da dire con ilche è ormai fuori da ogni discorso di qualificazione alla prossima Champions League, i partenopei si stanno giocando gran parte del proprio futuro. Dopo una stagione fallimentare c’è bisogno di una boccata d’aria fresca. De Laurentiis ha scelto la strategia da adottare la prossima estate per permettere aldi rialzarsi in maniera repentina. Gli ormai ex Campioni d’Italia seguiranno la strada della rivoluzione, sia per quel che riguarda la rosa, sia per quel che riguarda l’organigramma societario, sia per quel che riguarda ...