Spider-Man 2 - Alfred Molina sul ruolo di Dottor Octopus | Mi ha cambiato la vita

(Di martedì 30 aprile 2024) A 20 anni di distanza dalla sua interpretazione delin-Man 2,ha riflettuto sulche gli ha “la”. “È stata una grande sorpresa per me, perché non è il tipo di film per cui mi immaginavo di essere qualificato. Si pensa sempre che questi grandi film d’azione siano per dei tipi fisici, e io non sono mai stato così“, ha dichiaratoin una video retrospettiva sulla sua carriera curata da Vanity Fair. Ha poi raccontato come la moglie di Raimi abbia suggerito di provinarlo dopo averlo visto in Frida. “Abbiamo avuto un ottimo incontro. E io continuavo a dire: ‘Guarda, sono pronto a farlo. Ma devo essere onesto con voi, non ho mai fatto niente del genere prima d’ora. E di certo non ho ...

alfred Molina Would Have Never Been a Part of Tobey Maguire’s spider-man 2 Without the Crucial Role of Sam Raimi’s Wife in His Casting - When we think of the iconic portrayal of Dr. Otto Octavius / Doctor Octopus in Tobey Maguire’s spider-man 2 (2004), one name instantly springs to mind: alfred Molina. The latter’s performance as the ...

Continua a leggere>>

“That movie saved my ass”: Steven Spielberg Saved spider-man Star alfred Molina From a Harrowing Spot When He Was a Broke Actor in Hollywood - alfred Molina’s first big breakthrough and Hollywood movie debut, Raiders of the Lost Ark, starring Hollywood legend Harrison Ford, opened the doors for the actor to more potential roles. Molina now ...

Continua a leggere>>

spider-man, alfred Molina:"Doctor Octopus mi ha cambiato la vita" - alfred Molina è grato al personaggio di Doctor Octopus interpretato in spider-man perché ha rappresentato una svolta per la sua carriera.

Continua a leggere>>