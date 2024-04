Indonesia - erutta il vulcano Ruang | evacuate 12mila persone

(Adnkronos) – Si è messa in posa per una foto sul bordo di un vulcano, ma è inciampata sulla sua gonna ed è caduta all'interno del cratere. E' morta così Huang Lihong, 31enne turista cinese, in visita al Kawah Ijen, noto per il fenomeno della 'lava' di colore blu fluorescente, che si verifica ...

