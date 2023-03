Covid | situazione di stabilità in Bergamasca

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L’analisi. Secondo il Servizio Epidemiologico di Ats Bergamo si mantiene praticamente immutata rispetto alla settimana precedente ladelsulla nostra provincia così come la partecipazione alla campagna vaccinale.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In 3 anni 65 milioni di persone al mondo sono state colpite da Long Covid. A fare il punto sulla situazione è un ed… - marco_disca : RT @ilCoperchio: Italia. Pandemia. Covid. Ieri, Maria Rita Gismondo, nella trasmissione Fuori dal coro, ha affermato: «Per l’assenza del… - servizialbatros : RT @ilCoperchio: Italia. Pandemia. Covid. Ieri, Maria Rita Gismondo, nella trasmissione Fuori dal coro, ha affermato: «Per l’assenza del… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Pandemia. Covid. Ieri, Maria Rita Gismondo, nella trasmissione Fuori dal coro, ha affermato: «Per l’assenza del… - CasiraghiAlbert : RT @ilCoperchio: Italia. Pandemia. Covid. Ieri, Maria Rita Gismondo, nella trasmissione Fuori dal coro, ha affermato: «Per l’assenza del… -

E con la pandemia da- 19 l'incidenza è aumentata e il picco è soprattutto tra i giovanissimi:... le richieste di aiuto, o a incentivare comportamenti che portano a peggiorare unagià ...Gli effetti della pandemia daancora pesano, l'inflazione aumenta ma i salari sono gli stessi ... Laè divenuta ancora più aspra con l'accendersi del conflitto tra la Russia e l'Ucraina,...TRENTO . ''Il periodoe posthanno determinato un aumento della domanda di cura del 30 - 40% , soprattutto in età ... E così Segnana ha fatto il punto sullaattuale in Trentino: "...

Covid, le news. Pregliasco: "Sarà una Pasqua tranquilla, ma mai abbassare guardia" Sky Tg24

Meglio del Covid" Il tecnico giallorosso José Mourinho è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia di Real Sociedad-Roma. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra che gioca la seconda partita in ...Secondo l'ultimo bollettino settimanale del Dasoe, il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato per la Salute ...