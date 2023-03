Sabatini: «L’Inter ha la classe per passare. Eviti di prendere cazzotto» (Di martedì 14 marzo 2023) Conto alla rovescia per Porto-Inter, che inizierà alle 21 ora italiana. Il giornalista Sabatini, intervenuto a Radio Radio – Lo Sport, segnala cosa servirà stasera all’Estadio do Dragao per passare il turno. VANTAGGIO DA TENERE – Sandro Sabatini non sembra preoccupato dalla questione ambientale in vista di Porto-Inter: «Il nervosismo a cui starei attento è quello che si vede in campo fra i vari Nicolò Barella, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Poi L’Inter l’unica cosa che non deve fare è prendere due gol: se tiene la partita, con lo stesso stato d’animo del Milan a Londra una settimana fa, e capisce che se la può giocare ha gli uomini di classe, personalità ed esperienza per portarla a casa. Se L’Inter prende un cazzotto subito è una squadra che al ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Conto alla rovescia per Porto-Inter, che inizierà alle 21 ora italiana. Il giornalista, intervenuto a Radio Radio – Lo Sport, segnala cosa servirà stasera all’Estadio do Dragao peril turno. VANTAGGIO DA TENERE – Sandronon sembra preoccupato dalla questione ambientale in vista di Porto-Inter: «Il nervosismo a cui starei attento è quello che si vede in campo fra i vari Nicolò Barella, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Poil’unica cosa che non deve fare èdue gol: se tiene la partita, con lo stesso stato d’animo del Milan a Londra una settimana fa, e capisce che se la può giocare ha gli uomini di, personalità ed esperienza per portarla a casa. Seprende unsubito è una squadra che al ...

