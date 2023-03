Lega Serie A, De Laurentiis ha chiesto una verifica fiscale sulle nuove sedi di New York e Dubai (Di martedì 14 marzo 2023) In Assemblea di Lega Serie A, ieri, si è parlato di Supercoppa. Dal 2024 il torneo cambierà formula: non sarà più una finale secca tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia, ma una sfida a quattro tra le prime due del campionato precedente e le due finaliste della coppa: una final four sul modello spagnolo. Nei prossimi sei anni, almeno quattro edizioni si disputeranno a Riad, in Arabia Saudita. Così hanno deciso i 20 club della Serie A. Repubblica scrive che l’amministratore deLegato Luigi De Siervo vorrebbe “vendere” anche le altre due edizioni nel quinquennio che non sono finite ai sauditi. “Sul tavolo della Lega c’è una proposta da 20 milioni a edizione per giocare la nuova Supercoppa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Che già hanno acquistato i diritti tv del campionato per il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) In Assemblea diA, ieri, si è parlato di Supercoppa. Dal 2024 il torneo cambierà formula: non sarà più una finale secca tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia, ma una sfida a quattro tra le prime due del campionato precedente e le due finaliste della coppa: una final four sul modello spagnolo. Nei prossimi sei anni, almeno quattro edizioni si disputeranno a Riad, in Arabia Saudita. Così hanno deciso i 20 club dellaA. Repubblica scrive che l’amministratore deto Luigi De Siervo vorrebbe “vendere” anche le altre due edizioni nel quinquennio che non sono finite ai sauditi. “Sul tavolo dellac’è una proposta da 20 milioni a edizione per giocare la nuova Supercoppa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Che già hanno acquistato i diritti tv del campionato per il ...

