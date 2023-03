Nuova strage in mare Naufragio al largo di Bengasi Trenta migranti dispersi | l' Italia ancora sotto accusa

(Di lunedì 13 marzo 2023) L'ong Alarm Phone: 'Soccorsi in ritardo'. La Guardia Costiera: non era nella nostra area. Polemica politica, Fratelli d': sbarchi triplicati da quando governiamo, un ...

L'ong Alarm Phone: 'Soccorsi in ritardo'. La Guardia Costiera: non era nella nostra area. Polemica politica, Fratelli d'Italia: sbarchi triplicati da quando governiamo, un ...Come in tutti gli altri campi si è svolto il minuto di raccoglimento per ladei migranti a ... Azione che si ripete da unabattuta dell'ex Rossini. Il primo punto della partita lo realizza ...Vediamo le principali notizie di oggi, 13 Marzo 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani in edicola. •di migranti al largo della Libia. Durante il trasbordo su un mercantile, trenta persone sono cadute in mare e risultano tutt'ora disperse, 17 quelle salvate. Polemiche per il ritardo nei ...

Migranti, nuova strage in mare. Ong: "Italia ha ritardato i soccorsi" - Cronaca - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

