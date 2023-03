MotoGP | Francesco Bagnaia | “La nuova Ducati mi piace al 100%” – VIDEO

(Di lunedì 13 marzo 2023) Calato il sipario sulla due-giorni di test pre-season di, di scena sul circuito di Portimao. Sulla pista portoghese abbiamo assistito a prove molto importanti per definire gli assetti in vista dell’esordio del Mondiale 2023, previsto proprio questo tracciato, soprattutto per quella che sarà una delle novità del campionato, la Sprint Race.ha ottenuto i migliori tempi del day-1 e del day-2. Il campione del mondo in carica ha fatto vedere un ottimo feeling in sella allaGP23, siglando il crono di 1:37.968, unico ad abbattere il muro dell’1:38. A impressionare, poi, è stato il livello della categoria, dal momento che ben 12 centauri sono stati in grado di ottenere un tempo migliore del record della pista ufficiale, datato 2021, stampato proprio da(1:38.725). Le ...

MotoGP Test Portimao: Francesco Bagnaia, la missione è già compiuta Motosprint.it

