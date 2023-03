Lecce-Torino, scoppia la rissa: Strefezza contro Ilic, poi due rossi per le panchine (Di domenica 12 marzo 2023) Nervosismo nel primo tempo di Lecce-Torino, lunch match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023 al Via del Mare. Dopo un fallo di Ilic su Strefezza, è nato un parapiglia tra le due squadre: Blin tra i più nervosi nel confronto durissimo con Ilic, anche Milinkovic-Savic ha lasciato la sua porta per dirigersi verso la rissa. Alla fine l’arbitro Sacchi è costretto a spendere i primi provvedimenti: ammoniti Milinkovic, Ilic e Strefezza. Estratti anche due rossi per dei componenti delle panchine. L’atmosfera è incandescente e il direttore di gara deve riprendere le redini della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Nervosismo nel primo tempo di, lunch match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023 al Via del Mare. Dopo un fallo disu, è nato un parapiglia tra le due squadre: Blin tra i più nervosi nel confronto durissimo con, anche Milinkovic-Savic ha lasciato la sua porta per dirigersi verso la. Alla fine l’arbitro Sacchi è costretto a spendere i primi provvedimenti: ammoniti Milinkovic,. Estratti anche dueper dei componenti delle. L’atmosfera è incandescente e il direttore di gara deve riprendere le redini della partita. SportFace.

