Salvini e Meloni cantano e festeggiano sul Lago di Como scatenando polemiche. Intanto le opposizioni scendono in piazza a Cutro per chiedere la verità sulla strage (Di sabato 11 marzo 2023) Salvini e Meloni si sono divertiti al party per i 50 anni del leader della Lega. Tante le polemiche che sono arrivate a seguito della festa mentre le opposizioni sono scese in piazza per manifestare in ricordo delle vittime del naufragio dei migranti lo scorso 26 febbraio a Cutro. Salvini e Meloni cantano e festeggiano su Lago di Como scatenando polemiche Si cercano anche le ultime vittime del naufragio dei migranti a Cutro ma la destra è stata impegnata in altro nelle ultime ore. Il vice premier Matteo Salvini ha festeggiato i suoi 50 anni su Lago di Como, in compagnia dei leader dei ...

