Migranti, sbarchi senza sosta: in 500 arrivati nella notte a Crotone (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono arrivati verso mezzanotte e mezza nel porto di Crotone, a bordo di diverse imbarcazioni della Guardia costiera e di un rimorchiatore, i circa 500 Migranti soccorsi nello Ionio dalle motovedette della Capitaneria di porto. Le operazioni di sbarco sono iniziate solo dopo l'una di notte. Al porto in moto la macchina organizzativa con ambulanze e mezzi di soccorso della Croce rossa, con i sanitari pronti a fornire la prima assistenza. A bordo ci sarebbero numerosi minori e molte donne. I Migranti saranno trasferiti al Cara di Isola di Capo Rizzuto. "Non è stato possibile effettuare il trasbordo dei Migranti sulle unità della Guardia costiera a causa delle condizioni meteomarine avverse", ecco perché il peschereccio con circa 500 persone a bordo ha ...

