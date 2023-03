Letizia di Spagna al concerto | fasciata dall’abito stretch con spacco segreto

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 marzo 2023)diinizia la sua settimana di lavoro con una serata di gala in compagnia di suo marito Felipe. Si tratta delannuale in memoria delle vittime del terrorismo dove si è presentata con un abito nero, colore che raramente indossa, dallo stile decisamente originale, firmato Cortana.di, guardaroba con oltre 500 abiti Dopo aver riproposto una serie di look già visti, dalla gonna sfumata di Reiss alla blusa pied de poule di Carolina Herrera,difa parlare di sé per il nuovo abito che ha fatto ingresso nel sua collezione. Secondo il magazine Vanitatis, la Reina possiede oltre 500 abiti che conserva nel suo guardaroba da quando nel 2004 ha sposato Felipe e ha iniziato il suo lavoro di rappresentanza per la Monarchia. ...