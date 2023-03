Il lungo addio, 50 anni dopo: il canto del cigno del noir (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il lungo addio di Robert Altman celebra i suoi cinquant'anni. Un classico degli anni Settanta che chiudeva idealmente il periodo del noir classico, aprendo a nuove prospettive narrative. Non è mai semplice collocare correttamente l'avvio e la fine di un genere cinematografico. A volte, però, alcuni film ne identificano l'ideale conclusione, consacrando definitivamente un periodo narrativo. Il lungo addio, diretto da Robert Altman nel 1973 e tratto dal romanzo di Raymond Chandler, omaggiava il noir classico e arrivava molto in anticipo rispetto al genere poliziesco contemporaneo, chiudendo un'epoca nella quale le storie di detective avevano appassionato il pubblico, in particolare quelle ispirate da libri intramontabili. The Long Goodbye (titolo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildi Robert Altman celebra i suoi cinquant'. Un classico degliSettanta che chiudeva idealmente il periodo delclassico, aprendo a nuove prospettive narrative. Non è mai semplice collocare correttamente l'avvio e la fine di un genere cinematografico. A volte, però, alcuni film ne identificano l'ideale conclusione, consacrando definitivamente un periodo narrativo. Il, diretto da Robert Altman nel 1973 e tratto dal romanzo di Raymond Chandler, omaggiava ilclassico e arrivava molto in anticipo rispetto al genere poliziesco contemporaneo, chiudendo un'epoca nella quale le storie di detective avevano appassionato il pubblico, in particolare quelle ispirate da libri intramontabili. The Long Goodbye (titolo ...

