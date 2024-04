Lainate - a Villa Litta rivive la tradizione della bachicoltura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) "Il baco da seta inVisconti Borromeo" è il titolomostra, curata da Annamaria Bellinello e organizzata in collaborazione con l'Università Terza Età Dino Pilotti die l'Associazione Amici di, che si svolgerà dal 4 al 12 maggio nelle saledi delizia. "La mostra ha lo scopo di farre un pezzonostra storia ormai dimenticata, perché forse non tutti sanno che, non troppo tempo fa, anche aed insi praticava la", spiegano gli organizzatori. Aperta al pubblico con ingresso libero, la mostra è un invito agli studenti delle scuole e ai più giovani a conoscere ...