(Di martedì 30 aprile 2024) Ora per i romani il pericolo arriva dal cielo. Sono 30 in una settimana le segnalazioni arrivate all'associazione Earth di cittadini attaccati dai gabbiani non per strada, bensì sul balcone di casa. Il motivo delle aggressioni è legato al periodo della riproduzione.