Phisikk du role – Cirino Pomicino - la pedagogia democratica e Nietzsche

(Di martedì 30 aprile 2024) Paoloha rappresentato sicuramente un’atipicità dell’essere democristiano. Infatti, laddove il mainstream disegnava gli adepti dello scudocrociato come ex chierichetti allevati in sacrestia, passati dipoi alla grisaglia blu notte, forniti di arzigogoli argomentativi tendenzialmente labirintici, seriosi e un po’ uggiosi, Paolo era dotato, invece, di una verve che incrociava l’indole partenopea con un senso dell’umorismo un po’ spiazzante, davvero raro nella comunità diccì. C’era molto di suo ma qualcosa delle battute al vetriolo del suo capocorrente, Giulio Andreotti, icona insuperata dell’intelligenza politica in forma di arguzia fulminante, si era depositato per via dell’antica consuetudine dei loro rapporti. L’uno, il napoletano, autore di ironie che cercano il consenso del pubblico. L’altro, il maestro romano, costruttore di sarcasmi ...