Elezioni Europee - Ue avvia indagine su Facebook e Instagram

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha avvia to un procedimento formale per valutare se Meta, la società Usa che possiede i social network Facebook e Instagram , abbia violato la legge sui servizi digitali, il Digital Services Act (Dsa), non assicurando l'integrità delle Elezioni Europee . Le ... Continua a leggere>>

Il procedimento formale per accertare se Meta abbia violato la legge sui servizi digitali, il Digital Services Act (Dsa), non assicurando l'integrità delle Elezioni La Commissione Europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta, la società Usa che possiede i social network Facebook ...

Continua a leggere>>