LIVE Sinner-Khachanov - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | l’azzurro si sta allenando con Vagnozz - il video

(Di martedì 30 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50in questo momento si staconi. 12:19 Chiude a sorpresa Andrea Rublev. La sorpresa è relativa al fatto che abbia inflitto 6-2, 6-4 a un Tallon Griekspoor in forma. Adesso Zverev-Cerundolo e Hurkacz-Fritz prima del! 11:12 Sono in campo Griekspoor e Rublev! Primo match di giornata sul campo dove come 4° giocherà Jannik. L’altoatesino si riscalderà alle 12:30, decidendo subito dopo se scenderà o meno in campo negli ottavi contro. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del Masters 1000 ditra Jannike Karen ...

L'ANALISI - Monti: "Per Conte allenare i calciatori del Napoli potrebbe essere uno stimolo in più" - Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Conte non ha un contratto in essere come Pioli. La sensazione è che i ...

Continua a leggere>>

Chiara Quaglia: "Essere imprenditrice ti allena a guardare sempre avanti" - Chiara Quaglia, Amministratore Delegato di Petra Molino Quaglia, si racconta ai lettori di Tgcom24 ...

Continua a leggere>>

Sinner si allena con Vagnozzi a Madrid: tra volée e scambi sostenuti - VIDEO - Jannik dopo la vittoria in scioltezza con Sonego scende in campo contro il russo numero 75 del ranking ATP non prima delle ore 20 sul campo centrale, con diretta TV e streaming esclusiva su Sky.

Continua a leggere>>