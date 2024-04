1 maggio - Mattarella | Repubblica fondata su lavoro tutt - non è merce

La festa del 1° Maggio , nota anche come festa dei Lavoratori o festa del Lavoro , è una celebrazione internazionale dedicata al movimento operaio e ai diritti dei lavoratori. La giornata festiva, nonostante l'annuncio del maltempo, è in genere dedicata a mani festa zioni, cortei e discorsi pubblici ... Continua a leggere>>

Bergamo. Il 1° Maggio di quest’anno a Bergamo sarà un’opportunità per rinnovare l’impegno verso un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. In un momento in cui il continente sta affrontando sfide significative, i sindacati Cgil, Cisl e Uil si uniscono per lanciare un messaggio di speranza e ...

