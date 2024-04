Lavoro - il governo rispolvera le vecchie decontribuzioni per chi assume giovani e donne | per riproporle le finanzia con fondi Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Non solo la mera attuazione della super deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato risalente al 2023. Lunedì, incontrando i sindacati, Giorgia Meloni ha annunciato che, anche se il piatto piange, il consiglio dei ministri convocato subito prima della festa dei lavoratori approverà anche “misure per sostenere l’occupazione dei, dellee di alcune categorie di lavoratori svantaggiati” e disposizioni “per favorire l’avvio di nuove attività distinte per il Centro-Nord e il Mezzogiorno”. Ma leggendo le bozze del decreto Coesione si scopre che ilnon ha fatto altro che riproporre gli esoneri totali dal pagamento dei contributi varati a fine del 2020 dalConte, prorogati da Meloni per il 2023 e poi lasciati scadere per mancanza di risorse. Ora vengonoti ma ...