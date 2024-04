Masters 1000 Madrid 2024 | Medvedev e Rublev ai quarti - battuti in due set Bublik e Griekspoor

(Di martedì 30 aprile 2024) Daniile Andrejavanzano aidi finale deldi. Il numero 3 del seeding ha superato in due set Alexandercon il punteggio di 7-6(3) 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco. Primo set molto tirato, concluso con un tie break non altrettanto equilibrato, che ha visto scappare viasul 6-0. Nel secondo parziale il russo si è portato avanti subito di due break, amministrando il vantaggio fino al 6-4 conclusivo. Senza grosse difficoltà anche il suo connazionale, che schianta 6-2 6-4 Tallon Grieskspoor, giustiziere di Rune nel turno precedente. Perfetto al servizio il numero 8 del ranking, che non ha concesso nemmeno una palla break e ha trovato un incredibile 97% ...

Il programma , le date , gli orari e la copertura tv del Masters 1000 di Madrid 2024 , in programma da mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio. L’evento partirà in realtà lunedì 22 e martedì 23 aprile con le qualificazioni, mentre mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, con le 32 teste di ... Continua a leggere>>

Madrid – Jannik Sinner contro Karen Khachanov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid oggi, 30 aprile, salvo sorprese. L’azzurro, numero 2 del mondo e prima testa di serie, al terzo turno batte in 2 set il russo Pavel Kotov per 6-2, 7-5. Il 22enne altoatesino completa la missione ... Continua a leggere>>

Tennis: Torneo Madrid. Medvedev e Rublev ai quarti finale - I due russi battono in due set rispettivamente Bublik e Griekspoor.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Daniil Mededev ha ottenuto il pass per i quarti di finale del "Mutua Madrid Open", il secondo masters ...

Alcaraz contro Jan-Lennard Struff, nella rivincita della finale 2023. Nadal sfida Lehecka nell'ultimo match nella sessione serale - Alcaraz contro Jan-Lennard Struff, nella rivincita della finale 2023. Nadal sfida Lehecka nell'ultimo match nella sessione serale ...

Sinner-Alcaraz, duello a Madrid: la distanza aggiornata nella classifica live - Ecco come si è modificata la graduatoria del tennis maschile dopo il via del prestigioso torneo di Madrid, quarto masters 1000 del 2024. In vetta c'è sempre Djokovic che però non è sceso in campo ...

