Conte vuole il Napoli - la mossa del tecnico non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Ilè in cima alla lista dei desideri di Antonio: ladelsalentinopochi. Antonioe ilsono in contatto da tantissimo tempo. Aurelio De Laurentiis ha individuato inl’uomo giusto per risollevare le sorti deldopo una stagione veramente molto complicata. La squadra azzurra, infatti, per lunghi tratti della stagione, è apparsa spenta, demotivata, e soprattutto non mostrava alcun segno di reazione a tutto ciò che la circondava. Non sono bastati tre cambi di allenatore a svoltare la stagione. Non è servita a nulla nemmeno una classifica vergognosa per chi porta lo scudetto sul petto e non sono bastate nemmeno lestazioni dei tifosi a ...