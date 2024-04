La legislatura dell' Europa si conclude con un diluvio di burocrazia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 aprile 2024) Tra il 22 e il 25 aprile il Parlamento Europeo ha tenuto l'ultima sessione plenaria’attuale mandato parlamentare. Il nono da quando c’è l’.I parlamentari europei sono stati chiamati in pochissimi giorni a votare su ben 89 atti. Al fotofinish hanno approvato numerose misure in disparatissimi settori. Ne citiamo solo alcune: • il Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, che prevede l’Introduzione di obiettivi di riduzione'imballaggio: 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040. Entro il 2030 gli attori economici dovranno assicurare che almeno il 40% degli imballaggi utilizzati per il trasporto o la vendita sia riutilizzabile. L’obiettivo diventerà il 70% nel 2040. • la Direttiva sulla Diligenza Aziendale in Materia di Sostenibilità Aziendale (CSDDD) che impone prima alle grandi imprese, e ...