Nainggolan | Dimarco meglio di Theo Hernandez Ma le statistiche dicono…

Nainggolan non ha dubbi: Dimarco è più forte di Theo Hernandez. L’ex giocatore dell’Inter, in un collegamento con Vox to Box Podcast su Controcalcio, ribadisce la superiorità della squadra di Inzaghi nei confronti del Milan, su tutti gli interpreti. IL CASO – Si continua a parlare dell’episodio di ...

Continua a leggere>>