Rugby | Coppe Europee - il programma delle semifinali

(Di martedì 30 aprile 2024) Si disputa questo weekend il penultimo atto della Champions Cup e della Challenge Cup, i due trofei continentali che vedranno il gran finale a Tottenham nel weekend del 24 e 25 maggio. In campo ci sarà anche una squadra italiana, la Benetton Treviso, che a Gloucester cercherà il pass per la finalissima di Challenge Cup. Ma partiamo dalla Champions Cup, la coppa più importante d’Europa. La prima semifinale si disputerà a Dublino e vedrà in campo i dominatori dell’UnitedChampionship, il Leinster, e i primi della classe nella Premiership inglese, i Northampton Saints. La seconda sfida, invece, vedrà di fronte i francesi del Tolosa, secondi nel Top 14, e gli inglesi Harlequins di Louis Lynagh. In Challenge Cup, invece, si inizia con il match tra i sudafricani Sharks e i francesi del Clermont, con entrambe le formazioni lontane dai vertici sia nell’United ...