Marsiglia-Atalanta a Siebert | la designazione arbitrale di Europa League e i precedenti

L'Atalanta torna a giocare una semifinale di coppa come non succedeva dalla Coppa delle Coppe 1987-88 ed è un risultato storico per una squadra che con Gasperini aveva già dimostrato di avere una dimensione continentale significativa ricordando i quarti di Champions League giocati nel 2020 e persi ...

marsiglia-atalanta: sfida di conti e di bilanci - Quello tra Marsiglia e Atalanta – avversarie nelle semifinali di Europa league, andata giovedì sera in Francia – sarà un interessante confronto sportivo ma anche economico tra due realtà che hanno ...

marsiglia-atalanta: i bookie puntano su un altro colpo esterno di Gasperini, in quota è sfida per il gol Aubameyang e Scamacca - ROMA – Vincere ancora per continuare a coltivare il sogno Europa league. Dopo aver eliminato il Liverpool, l'Atalanta è chiamata a superare l'ostacolo Marsiglia per puntare la finale della competizion ...

Coppe Europee: ecco le semifinali di Champions league - In Champions league si scontrano Bayern Monaco e Real Madrid, con l'1 dei padroni di casa bancato a 2.27; il Borussia Dortmund affronterà il Paris Saint-Germain con la vittoria della ...

