Mancata pubblicazione verbali gara al Comune di Caserta - Santonastaso FdI | Preoccupante

(Di martedì 30 aprile 2024). Èche aquasi sempre idinon siano pubblicati. Eppure l’Anac, da ultimo, è stata molto chiara con le due delibere n. 434 del 19.9.2023 e n. 601 del 19.12.2023, con le quali l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottolineato che sussiste l’obbligo di pubblicare idi commissione disul sito istituzionale dell’Amministrazione. Questo perché, se manca la, viene meno uno strumento fondamentale di controllo della legittimità dell’azione amministrativa. E, soprattutto, viene meno la trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo, principale, di tutelare i diritti dei cittadini ...

Rifreddo, stasera l’ultimo Consiglio dell’era Cavallo - Dopo quindici anni da sindaco Cesare Cavallo ha deciso di non ricandidarsi come primo cittadino. Rimarrà comunque in lista con i suoi compagni di avventura di questi anni ...

Genoa, quelle promesse mantenute. Sognare è lecito - Prima promessa mantenuta: il ritorno in serie A in un anno. Seconda promessa mantenuta: una salvezza tranquilla e con qualche soddisfazione strada facendo. E ...

Casini: “Lotitismo è personalizzazione che non serve al calcio italiano” - CASINI RIFORMA SERIE A GRAVINA LOTITO – Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha analizzato la possibile riforma del campionato, e ha espresso la sua opinione sulla diatriba verbale tra ...

