Ronaldo non è più il proprietario del Cruzeiro | il Valladolid sarà il prossimo

(Di martedì 30 aprile 2024)‘Il Fenomeno’, ex calciatore dell’Inter, non è più ildel. L’annuncio è arrivato direttamente sui canali ufficiali del club brasiliano che ha confermato il passaggio di proprietà delle quote societarie (90%) in possesso dell’ex attaccante a BPW Sports, società gestita dall’imprenditore Pedro Lourenço, per una cifra che, secondo la stampa locale, sarebbe di 600 milioni di reais ( circa 109 milioni di euro).aveva acquistato ilnel dicembre 2021. In quel periodoanche del Real, sborsò 400 milioni di reais (circa 73 milioni di euro), riuscendo poi a cancellare gran parte dei debiti e a riportare la squadra in massima categoria. Ora continuerà comunque a far parte del consiglio ...