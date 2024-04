Landriano - incidente sul lavoro | muratore cade in cantiere e finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024)(Pavia), 30 aprile 2024 - E' stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, per un trauma costale con sospette fratture. L'uomo,35enne di nazionalità romena, stava lavorando in unedile nella zona industriale di, tra via Cirano e via Stanislao Intini. L'sulè successo nella mattinata di oggi, martedì 30 aprile, poco dopo le 8. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, e gli ispettori di Ats Pavia competenti per gli infortuni sul, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. Dalla prima ricostruzione ...