Dl Coesione - al via piano infrastrutturale 200 milioni per le palestr - 100 milioni per gli asili nido e 150 milioni per i laboratori

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a importanti misure per il potenziamento del sistema scolastico. Approvata la proroga degli incarichi dei colscolastici assunti a tempo determinato e l'accelerazione dei progetti finanziati dal PNRR e dal programma "Scuola e competenze".

L' Accordo di sviluppo e della coesione tra governo e Molise , firmato da Giorgia Meloni e il governatore Francesco Roberti, assegna complessivamente alla Regione risorse del Fondo di Sviluppo e coesione per 444,9 milioni di euro. Lo spiega il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di

Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha firma to un accordo tra Governo e Regione Molise per lo sviluppo e la coesione : la premier questa mattina era a Campobasso, compiendo la prima tappa del viaggio che nel pomeriggio la porterà a Potenza, dove firmerà un accordo anche con la Regione

Domani in Consiglio dei Ministri il decreto Coesione : nella bozza del provvedimento, da come si apprende, ci sarebbero 468 milioni per la scuola , articolo 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa).

Bonus da 100 euro per lavoratori e sgravi per chi assume giovani e donne: decreto 1 maggio - Bonus ai lavoratori e maxi sgravi per le imprese che assumono giovani e donne. Sono alcune delle misure presenti nel decreto coesione

Da maxi deduzione per chi assume a bonus dipendenti: pronto il Decreto Primo Maggio - (Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio Meloni insieme a metà governo ha illustrato ai sindacati le novità in arrivo sul lavoro e sul fisco, in Consiglio dei ministri oggi, alla vigilia della festa

Decreto primo maggio, in arrivo super deduzione per i datori di lavoro - Decreto primo maggio, in arrivo interessanti agevolazioni per i lavoratori e per le imprese. Tra le novità c'è la super deduzione.

