Belve | Albano l' ha fatto solo per Francesca Fagnani | non accadeva da anni!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 7 marzo 2023)arriva in prima serata con il suo programma, questa sera alle 21:20...è sicuramente una delle giornaliste più originali della televisione italiana. Dopo la sua tipica domanda "Che belva si sente", le domande della compagna di Enrico Mentana, non sono mai scontate a banali, ma ciò che le rende veramente 'fricciarelle' sono l'attitudine con cui le pone ai suoi interlocutori.è ironica, simpatica, divertente e coglie ogni sfumatura delle risposte dei suoi ospiti riuscendo, anchecon la sua mimica facciale, a far impazzire i fan. La conduttrice diventa un vero meme vivente sui social tanto che tantissimi sono i giovani che scopronoe lo seguono anche in seconda ...