L’Amore è il nuovo album di Madame | ecco quando esce

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ildi. La cantautrice vicentina durante il weekend ha cosparso le più importanti città italiane di indizi, con un riquadro rosso proiettato sui monumenti più caratteristici. Per questo Francesca Calearo – questo il nome di battesimo di– aveva dato appuntamento ai fan a lunedì 6 marzo. Sono passate poche settimane daha annunciato che ildisco era chiuso e pronto per le stampe. Oggi, 6 marzo, ildiha un titolo e una data di uscita:sarà fuori il 31 marzo 2023. Per la giovanissima cantautrice si tratta della sua seconda avventura discografica dopo l’di debutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioR101 : #R101News: #Madonna fa coppia con il pugile? - DrApocalypse : 'L'Amore' nuovo disco di #Madame, data d'uscita e copertina (tutta rossa) - _Lamolisana : RT @SugarMusic_tw: L’AMORE è il nuovo album di @sonolamadame1, fuori il 31/03 ?? Disponibile ora in presave e preorder nei formati cd, cd a… - RadioDueLaghi : Madame pubblica il suo secondo album 'L'amore' e annuncia nuove date dal vivo per quest'estate! Ecco tutti i dettag… - RAPIDEBLU : RT @itparade_: “L’AMORE” il nuovo album di @sonolamadame1 uscirà venerdì 31 marzo. -

