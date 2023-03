Bollette: nel Lazio nel 2022 si è speso il 108% in più per l’elettricità e il 57% in più per il gas (Di venerdì 3 marzo 2023) A parità di consumi, secondo l’analisi* di Facile.it, le famiglie residenti nel Lazio con contratto di fornitura nel mercato tutelato, nel 2022 hanno speso per la sola bolletta elettrica 1.468 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.021 euro per il gas (+57%). Sul fronte del gas i laziali sono tra i più fortunati d’Italia, avendo pagato il secondo conto più “leggero” della Penisola, preceduti solo dagli abitanti della Campania. Il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023, inoltre, potrebbe far ben sperare. “Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas – spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it – Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) A parità di consumi, secondo l’analisi* di Facile.it, le famiglie residenti nelcon contratto di fornitura nel mercato tutelato, nelhannoper la sola bolletta elettrica 1.468 euro, vale a dire ilin più rispetto al 2021, e 1.021 euro per il gas (+57%). Sul fronte del gas i laziali sono tra i più fortunati d’Italia, avendo pagato il secondo conto più “leggero” della Penisola, preceduti solo dagli abitanti della Campania. Il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023, inoltre, potrebbe far ben sperare. “Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas – spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it – Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare ...

