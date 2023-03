Empoli, Sampdoria, Bologna: per l’Inter pioggia di tiri e nessun gol (Di giovedì 2 marzo 2023) Nelle tre partite con Empoli, Sampdoria e Bologna oltre ai risultati ci sono altri dati che evidenziano come l’Inter abbia underperformato rispetto alle sue possibilità. TRE PARTITE, ZERO GOL – Empoli, Sampdoria, Bologna. Un trittico di partite che per l’Inter ha portato un solo punto su nove disponibili. Frutto di un pari e due sconfitte. In totale sulle tre gare i dati parlano di gol al passivo due, gol segnati zero. Un dato quest’ultimo inequivocabilmente pesante. Che ha condizionato in modo ovvio i risultati. Ma c’è persino un’aggravante. CINQUANTAQUATTRO tiri – l’Inter infatti in queste tre partite ha sempre creato un buon numero di conclusioni. In totale ben 54. Divisi in 16 contro l’Empoli, pure ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) Nelle tre partite conoltre ai risultati ci sono altri dati che evidenziano comeabbia underperformato rispetto alle sue possibilità. TRE PARTITE, ZERO GOL –. Un trittico di partite che perha portato un solo punto su nove disponibili. Frutto di un pari e due sconfitte. In totale sulle tre gare i dati parlano di gol al passivo due, gol segnati zero. Un dato quest’ultimo inequivocabilmente pesante. Che ha condizionato in modo ovvio i risultati. Ma c’è persino un’aggravante. CINQUANTAQUATTROinfatti in queste tre partite ha sempre creato un buon numero di conclusioni. In totale ben 54. Divisi in 16 contro l’, pure ...

