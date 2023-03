Dalle stragi al web, rapporto Fondazione Magna Grecia sulle mafie (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Oggi le mafie non sono più come quelle degli anni delle stragi ma sono quelle che operano sul web, riuscendo a costruire legami e scambi illegali attraverso i social network. Questo è quanto emerge dal primo rapporto dal titolo “Le mafie nell’era digitale”, prodotto dalla Fondazione Magna Grecia e presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso l’Associazione della Stampa estera a Roma. Un evento che ha permesso di illustrare i dati raccolti nell’ultimo anno da Marcello Ravveduto curatore del rapporto, che evidenziano come le organizzazioni criminali si vanno sempre più a radicare all’interno degli spazi virtuali per aumentare, da un lato, il loro consenso e, dall’altro, le loro attività illegali. Social network, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Oggi lenon sono più come quelle degli anni dellema sono quelle che operano sul web, riuscendo a costruire legami e scambi illegali attraverso i social network. Questo è quanto emerge dal primodal titolo “Lenell’era digitale”, prodotto dallae presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso l’Associazione della Stampa estera a Roma. Un evento che ha permesso di illustrare i dati raccolti nell’ultimo anno da Marcello Ravveduto curatore del, che evidenziano come le organizzazioni criminali si vanno sempre più a radicare all’interno degli spazi virtuali per aumentare, da un lato, il loro consenso e, dall’altro, le loro attività illegali. Social network, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Dalle stragi al web, rapporto Fondazione Magna Grecia sulle mafie - - News24_it : Dalle stragi al web, rapporto Fondazione Magna Grecia sulle mafie - fsartirana : RT @Scazzaturo: @AngeloCiocca In effetti anche per evitare le stragi del sabato sera basterebbe imporre un coprifuoco dalle 21 del venerdì… - roby_bebs : RT @Scazzaturo: @AngeloCiocca In effetti anche per evitare le stragi del sabato sera basterebbe imporre un coprifuoco dalle 21 del venerdì… - comesefosseant : RT @Scazzaturo: @AngeloCiocca In effetti anche per evitare le stragi del sabato sera basterebbe imporre un coprifuoco dalle 21 del venerdì… -