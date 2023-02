Infortunio in casa Lazio, un titolare a rischio per il Napoli: c’è frattura (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la vittoria di sabato sera contro l’Empoli, il Napoli vuole proseguire il proprio cammino in campionato. Sulla strada dei partenopei venerdì sera ci sarà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I biancocelesti sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, attualmente al quarto posto in attesa della sfida di questo pomeriggio tra Cremonese e Roma. Nella serata di ieri la Lazio ha battuto la Sampdoria per 1-0 ma il tecnico toscano nella ripresa è stato costretto a sostituire Pedro a causa di un Infortunio. Infortunio Pedro: il comunicato della Lazio A seguito ad una buona prestazione nel primo tempo in cui ha colpito anche un palo, Pedro è stato costretto a rientrare nella ripresa con un tutore a protezione della mano sinistra. Sarri al 57? è stato costretto a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la vittoria di sabato sera contro l’Empoli, ilvuole proseguire il proprio cammino in campionato. Sulla strada dei partenopei venerdì sera ci sarà ladell’ex Maurizio Sarri. I biancocelesti sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, attualmente al quarto posto in attesa della sfida di questo pomeriggio tra Cremonese e Roma. Nella serata di ieri laha battuto la Sampdoria per 1-0 ma il tecnico toscano nella ripresa è stato costretto a sostituire Pedro a causa di unPedro: il comunicato dellaA seguito ad una buona prestazione nel primo tempo in cui ha colpito anche un palo, Pedro è stato costretto a rientrare nella ripresa con un tutore a protezione della mano sinistra. Sarri al 57? è stato costretto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Infortunio in casa Lazio, un titolare a rischio per il Napoli: c’è frattura - tancredipalmeri : RT @simonepriamo: @rh_addy @tancredipalmeri Non dimenticare che Dzeko era un giocatore finito alla Roma, lo stesso dicasi di Acerbi alla La… - simonepriamo : @rh_addy @tancredipalmeri Non dimenticare che Dzeko era un giocatore finito alla Roma, lo stesso dicasi di Acerbi a… - sportli26181512 : Chelsea, infortunio al ginocchio per Thiago Silva: sei settimane di stop: Piove sul bagnato in casa Chelsea. Oltre… - CalcioPillole : Infortunio #Pedro, novità importanti verso la #Sampdoria: le ultime in casa #Lazio -